Geiselnehmer vom Kölner Hbf: U-Haft unterbrochen

Das Ziel sei, dass der zur Tatzeit 55-Jährige, der unter anderem einen Kopfschuss erlitt, verhandlungsfähig wird. Momentan gehe von ihm keine Gefahr aus, so das Gericht. Er könne sich nicht selbst fortbewegen.

Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof

Im vergangenen Oktober hatte er am Kölner Hauptbahnhof mehrere Personen in seine Gewalt gebracht und zuvor ein Schnellrestaurant in Brand steckte. Dann griff ein Spezialkommando der Polizei ein und beendete die Geiselnahme. Der bei dem Zugriff schwerst verletzte Täter schwebte vorübergehend in Lebensgefahr und lag wochenlang im Koma.