Düsseldorf: U-Bahnschubser vor Gericht

Am 1.11.2022 soll der Angeklagte die Frau plötzlich am Oberarm und an der Schulter gepackt haben und sie an der Haltestelle mit Kraft Richtung Bahnsteigkante geschoben haben. Dort fuhr gerade die U-Bahn 75 ein. Die Frau konnte sich rechtzeitig von ihrem Angreifer losreißen.

Dem angeklagten Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am Freitagvormittag beginnt der Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf. Der Mann soll wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig sein. Vor Gericht geht es jetzt darum, ob er in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wird.