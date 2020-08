Twitter-Video soll harten Polizeieinsatz in Düsseldorf zeigen

Das Video soll am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt aufgenommen worden sein. In der 15 Sekunden langen Sequenz ist unter anderem ein Polizist zu sehen, der einen am Mann liegenden Mann mit dem Knie im Hals- und Kopfbereich fixiert.

Die Düsseldorfer Polizei prüft derzeit, wann und wo das Video entstanden ist. Auch das NRW-Innenministerium ist eingeschaltet.

Video zeigt hartes Vorgehen eines Beamten

Das Video zeigt drei Beamte, einer von ihnen kniet auf Kopf und Hals eines am Boden liegenden Mannes. Ein zweiter Polizist fixiert einen Arm des Mannes auf dessen Rücken. Der dritte Beamte steht daneben und versucht die Fixierung für den Filmenden zeitweise zu verdecken. Zeugen rufen die Polizisten mehrfach dazu auf, das Knie vom Hals herunterzunehmen. In einem zweiten kurzen Video ist noch ein vierter Polizist zu sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Düsseldorfer Polizei prüft die Umstände

Noch habe man keine Erkenntnisse, in welchem Zusammenhang das Video entstanden sei, erklärt eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag. Ob der am Boden liegende Mann verletzt wurde, sei noch unklar.

Man müsse auch die beteiligten Beamten befragen, was vor der gezeigten Szene passiert sei. Experten sollen dann auch prüfen, ob eine solche Form der Fixierung in NRW zulässig ist. Der Twitter-User, der die beiden Videos veröffentlicht hat, sagte auf WDR-Anfrage, der Vorfall sei am Samstagabend in der Nähe des so genannten "Bolker Sterns" in der Düsseldorfer Altstadt passiert.

Innenministerium ist eingeschaltet

Das Innenministerium nehme das Video sehr ernst, weil es ein sensibles Thema berühre, teilte ein Sprecher mit. Zunächst aber müsse die Düsseldorfer Polizei aufklären, mit der man im Austausch stehe.

Ein ähnlicher Umgang US-amerikanischer Polizisten mit dem Schwarzen Georg Floyd, der dadurch ums Leben kam, hatte in den USA Massenproteste und weltweit die "Black lives matter"-Bewegung ausgelöst.

Stand: 16.08.2020, 16:45