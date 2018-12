Benefiz-Turnier für tote 17-Jährige aus Sankt Augustin

Trauer in Unkel weiter groß

Die Trauer und das Entsetzen über den Tod der jungen Frau ist auch nach einer Woche noch sehr präsent. Die 17-Jährige war am vergangenen Wochenende (05.12.2018) tot in einer städtischen Unterkunft für Obdachlose in Sankt Augustin gefunden worden. Ein 19-Jähriger hatte gestanden, dass er bei einem Streit Gewalt gegen die junge Frau angewendet habe.

Stand: 10.12.2018, 10:21