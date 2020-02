Für Wartungsarbeiten im Tunnel Köln-Lövenich muss die Autobahn 1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd zwei Nächte lang gesperrt werden. Die Sperrungen dauern jeweils von 21 bis 5 Uhr.

Der Tunnel ist in der Nacht zu Dienstag (24./25.02.2020) in Fahrtrichtung Koblenz und in der Nacht zu Mittwoch (25./26.02.2020) in Fahrtrichtung Dortmund dicht. Das teilt der Landesbetrieb Straßen. NRW mit. Der Fernverkehr soll großräumig über die A3 und A4 ausweichen.