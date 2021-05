Brustimplantate: TÜV Rheinland soll Schadenersatz zahlen

Wie hoch letztlich die Schadenersatzsumme sein wird, wird erst im September festgelegt. Ein Opferverband rechnet mit mehreren zehntausend Euro pro Klägerin. Ihnen ist, wie rund 300.000 Frauen weltweit, in den Jahren 2001 bis 2010 minderwertiges Industriegel in Implantaten eingesetzt worden, statt des eigentlich zugelassenen hochwertigem Silikons. Nachdem die Brustimplantate in vielen Fällen rissen, wurde der Betrug offensichtlich und die Firma Poly Implant ( PIP ) dichtgemacht.

Widerspruch wird geprüft

Der TÜV hatte zuvor das Qualitätsmanagement von PIP und die Produktionsweise zertifiziert, allerdings sei eine Begutachtung der Produkte nicht Teil des Auftrages gewesen, betont das Kölner Prüfunternehmen. Es sieht sich selbst als Opfer des betrügerischen Managements von PIP .