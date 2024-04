Der Pokal geht Freitagmorgen ab Frankfurt auf die Reise, circa zwei Stunden später dürfen ihn Passanten und Zugreisende auf dem Gleis C des Kölner Hauptbahnhofs bestaunen. Es ist der Henri-Delaunay-Pokal, eine der begehrtesten Trophäen im internationalen Sport, der Siegerpokal der Fußballeuropameisterschaft, der hier präsentiert wird. Und zwar vom Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Philipp Lahm. Mitte Juli soll der Pokal dem besten Fußballteam in Europa überreicht werden. Bis Samstag macht er in Köln Station.

Werbung für die EURO 2024

Mit einer 'Trophy Tour', die durch alle zehn EM -Spielorte gehen wird, soll für die UEFA Euro 2024 in Deutschland geworben werden. Deshalb reist der silberne Pokal mit prominenter Begleitung durch die Republik. Freitagmorgen gibt es auf dem Kölner Hauptbahnhof Gelegenheit für Schnappschüsse und Erinnerungsfotos. Am Abend dann wird Philipp Lahm den Pokal zusammen mit Toni Schumacher (Europameister 1980) und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker würdigen - und zwar im Deutschen Sport & Olympia Museum. Dabei wird Turnierdirektor Philipp Lahm auch über die Vorbereitungen des großen Fußballfestes in Deutschland berichten.

Weitere Stationen der Trophy Tour

Im Laufe des Monats wird die Trophy Tour noch in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund Station machen - auch da wieder begleitet von prominenten Gästen aus der Fußballwelt.

