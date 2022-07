Tod in Troisdorf: Eltern kämpfen für mehr Sicherheit an Güterbahnhöfen

Bahn soll Güterbahnhof einzäunen

Die Bahn habe das Gebäude zwar verriegelt. Habe Warnschilder und -banner angebracht. Aber das sei zu wenig. „ Die Banner hängen zu hoch “ sagt Thomas Dreischhoff und zeigt auf einen Pfad, der durch Büsche führt. „ Kinder können schon hier auf die Gleise, sehen die Banner dann nur von hinten. Hier muss ein Zaun her. “

Die Bahn erwidert, dass das stillgelegte Gebäude noch dieses Jahr abgerissen werden solle und Mitarbeitende Kinder vom Gelände verweisen würden. Aber: Einzäunen könne man das eigene Streckennetz von insgesamt 34.000 Kilometern Länge nicht. „ Das verlangt ja auch niemand “, kontert Maximilians Vater. „ Aber Plätze wie dieser hier, von denen bekannt ist, dass Gefahr ausgeht, muss die Bahn einzäunen. Und da muss auch die Stadt, der Staat Druck ausüben .“

Bereits 2018 verunglückte ein Jugendlicher am Troisdorfer Güterbahnhof

Drei Jugendliche in vier Jahren, die am Troisdorfer Güterbahnhof auf Waggons klettern und durch Stromschläge sterben. Möglicherweise auch deshalb, weil sie sich der großen Gefahr nicht bewusst sind. Schon aus 1,50 Metern kann der Strom überspringen. Dafür müssen die Leitungen nicht einmal berührt werden. Das müsse ins Bewusstsein aller.

Aufklärung soll Teil des Unterrichts werden

„ Ministerien müssen das in Lehrpläne aufnehmen, müssen diese Aufklärung zum Teil des Schulunterrichts machen. Damit alle Kinder wissen, wie gefährlich es ist, nur in die Nähe von solchen Stromleitungen zu kommen “, sagt Anne Dreischhoff. Alle zwei Tage besucht sie mit ihrem Mann Maximilians Grab. In der Europaschule bringt die Mutter ukrainischen Flüchtlingen Deutsch bei. Sieht dann immer ehemalige Lehrer und Mitschüler ihres Sohnes. „ Aber ihn kann ich da nicht sehen “, klagt Maximilians Mutter am Grab. „ Ihn sehe ich nur hier... “

