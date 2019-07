Wassersäcke schützen Bäume im Brühler Schlosspark vor Trockenheit

Die Gärtner des Brühler Schlossparks kämpfen seit Dienstag (09.07.2019) mit großen Wassersäcken gegen die Trockenheit. Die 60 Liter Säcke werden an den Stämmen vieler Bäume befestigt. Durch kleine Löcher tropft das Wasser auf den Boden und sickert in die Erde. So bleibt sie gleichmäßig feucht und die Bäume sind vor der Trockenheit geschützt. Einige Bäume im Brühler Schlosspark mussten bereits gefällt werden, weil sie die Trockenheit im vergangenen Jahr nicht überstanden haben.

Trockener Boden ist für Bäume ein Problem

Buchen leiden besonders unter der Trockenheit

Auch Förster aus Leverkusen, dem Kölner Stadtwald und Bergisch Gladbach beklagen, dass die Trockenheit den Bäumen schadet. Einerseits sorgt sie dafür, dass sich Schädlinge wie der Borkenkäfer und der Eichenprozessionsspinner stark vermehren. Andererseits ist der Boden oft so ausgetrocknet, dass auch ein kurzer, heftiger Schauer nicht reicht, um das Wasser bis zu den Wurzeln der Bäume vordringen zu lassen. Vor allem Buchen und Fichten setzt die Trockenheit zu.