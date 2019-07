In der Nacht zu Sonntag (28.07.2019) haben Unbekannte in der Kölner Innenstadt einen 27-jährigen Kölner zu Boden geprügelt und getreten. Die Täter rissen dem Wehrlosen das Trikot von Fortuna Düsseldorf vom Körper und flüchteten anschließend unerkannt.

Prügel-Anlass: ein Fortuna-Düsseldorf-Shirt

Vorangegangen war offensichtlich ein Streit, der sich am Fan-Shirt entzündete. Wie der junge Mann anschließend der Polizei erklärte, wurde er in einer Bar von einer achtköpfigen Gruppe auf das Trikot angesprochen. Weil der Konflikt im Lokal zu eskalieren drohte, wurden alle Beteiligten vor die Tür gesetzt. Draußen sollen die Männer den Kölner aber so weiter angegangen haben, dass er die Flucht ergriff.