Gesprengte Türen und offene Fragen

Keine Information an die Behörden

Auch vor Ort in Wuppertal wird seit zwei Jahren gegen den Goldhändler ermittelt. Der Vorwurf laut Petri: Hinterziehung der Einfuhrumsatzsteuer. Die örtliche Staatsanwaltschaft betont aber, F. habe voll kooperiert und sei mit Erlaubnis der Ermittler am Einsatztag in der Türkei gewesen. Das hätten die Spezialeinsatzkräfte auch erfahren, wenn sie sich in Wuppertal erkundigt hätten – wie ansonsten üblich. Haben sie aber nicht.

Viele Vorwürfe an das LKA

Eine ganze Armada an zum Teil hochkarätigen Straf- und Zivil-Anwälten vertreten jetzt die Familie des Wuppertaler Goldhändlers. Der Sachschaden am Haus liegt bei über 30.000 Euro. Frau und Tochter wollen unter Umständen disziplinarrechtlich gegen die Polizisten vorgehen – eine Klage gegen des Land NRW steht wohl an. Auch soll das Spezialeinsatzkommando die Aufnahmen einer Überwachungskamera vom Einsatz mitgenommen haben, so Dirk Petri. Das sei widerrechtlich passiert.

Vorerst keine Einreise

Amir F. bleibt vorerst in der Türkei. Dass er bei Einreise nach Deutschland sofort verhaftet würde, ist allen Beteiligten klar. Die nächste Station wäre dann Untersuchungshaft in Italien. Anwalt Petri will alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um das zu verhindern.

Über dieses Thema haben wir am 22. Juni 2023 in der Lokalzeit Bergisches Land im WDR Fernsehen ab 19.30 Uhr berichtet.