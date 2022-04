Transatlantische Krebsbehandlung an der Uniklinik Köln

Blutzellen fliegen einmal in die USA und zurück

Im Bostoner Labor wird mit den Krebszellen der Kölner Patienten gearbeitet.

Vor drei Wochen wurden aus dem Blut von Thomas Tillmann Milliarden von weißen Blutkörperchen mit einem medizinischen Spezialgerät gefiltert. Ein nicht ungewöhnlicher Vorgang bei der Krebsbehandlung. Doch diesmal wurden diese Blutzellen direkt nach Entnahme in eine Kühlbox gesteckt und zum Flughafen nach Frankfurt gefahren. Dort stieg ein Kurier in die Kabine einer Linienmaschine nach Boston und brachte die Zellen zu einer Biotech-Firma. Das amerikanische Unternehmen hat eine Technik entwickelt, bei der Blutzellen durch eine sehr kleine Röhre gequetscht und mit Bestandteilen des HPV -Virus beladen werden.

Training für das Immunsystem

Bisher gibt es diese Art der Behandlung nur im Rahmen einer internationalen Studie. Es ist die erste Stufe zur Entwicklung einer neuen Behandlungsmethode. Die Verarbeitung der Blutzellen soll das Immunsystem trainieren, denn das ist manchmal ein bisschen träge und übersieht Krebszellen. Mit Einsetzen von HPV -Virusbestandteilen in die Blutzellen wird dem Immunsystem klar gemacht, das HPV --Viren der Feind sind und dass Zellen mit HPV -Bestandteilen bekämpft werden müssen. Die Reinfusion der eigenen Blutzellen nach Bearbeitung wirkt wie eine Impfung.