Max Leitterstorf ( CDU ) atmet einmal tief und hörbar durch, als er am Holzpult im Rathaus Sankt Augustin steht. Der Bürgermeister verliest gleich ein vorbereitetes Statement, dass die Geschehnisse des vergangenen Tages einordnen soll. Im holzvertäfelten Raum Pressevertreter aus Stadt, Land und Bund. " Uns hat eine Welle der Solidarität und Anteilnahme aus ganz Deutschland erreicht ", beginnt Leitterstorf. Er ergänzt: "Es ist der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin."

Bürgermeister Max Leitterstorf (Mitte) und Herbert Maur (rechts) ringen um die richtigen Worte.

Wenn die Freiwillige Feuerwehr in Sankt Augustin-Niederpleis alarmiert wird, dann klingeln bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten kleine Funkgeräte. Es ist das Signal, um schnell ins Feuerwehrhaus zu kommen und auszurücken. Auch am Sonntagvormittag passiert das, ein Routineeinsatz. Doch dieser kostete zwei Feuerwehrleuten aus Niederpleis das Leben.

Der Schock sitzt tief

Hunderte Blumen haben Trauernde vor dem Feuerwehrhaus abgelegt.

Vor dem Feuerwehrhaus in Niederpleis liegen erste Blumen und Kerzen. Für viele Menschen sitzt der Schock tief. Sie wollen nicht reden oder ihren Namen nicht genannt wissen. Stumm und mit an den Mund gelegten Händen legen sie Blumen nieder. Niederpleis ist ein Ortsteil mit knapp 13.000 Einwohnern. " Jeder kennt hier um die Ecke jeden ", erzählt eine ältere Frau, die seit 49 Jahren hier lebt. " Es ist schrecklich ", sagt sie, bevor es ihr die Stimme verschlägt. Sie überlegt wiederzukommen, um Kerzen hinzustellen. Eine für jeden.

Albtraum eines Feuerwehrmanns

Am Morgen wurde der Trauerflor aufgehängt, die Fahnen auf Halbmast gesetzt.

Vor dem Sankt Augustiner Rathaus hängt die Flagge mit dem Stadtwappen auf Halbmast. Die Stadt hat einen schwarzen Trauerflor dazu gehängt. Herbert Maur steht im Rathaus neben dem Bürgermeister. Er leitet die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin und war Chef der rund 60 Feuerwehrleute in Niederpleis, die ihre Kameraden verloren haben. "Die Feuerwehr ist wie eine Familie. Das ist wie ein Angehöriger, der gestorben ist." Zwischen seinen Sätzen entschuldigt Maur sich, so emotional zu sein. "Ich habe gehofft, dass mir das als Einsatzleiter in meinem Feuerwehrleben nie passiert" , sagt er.

Traurige Gewissheit

" Meine Tochter ist mit dem Sohn des einen im Kindergarten gewesen ", sagt eine Frau, die gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist, um Blumen abzulegen. Sie haben sich aus den Augen verloren, sagte sie. Aber als sie gestern vom Brand hörte, habe sie doch nochmal angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. " Dann hab ich heute morgen gehört, was wirklich war. Das tut mir einfach leid für die Kinder, Partner und Eltern ", sagt sie.

Botschaften an die Verstorbenen

Die Menschen Ort bekunden mit Aktionen wie dieser ihr Beileid.