Von fünf Startpunkten aus Richtung Aachen

Die ersten Radfahrer starteten am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr in der Eifel. Andere Startpunkte lagen an der belgischen und an der niederländischen Grenze.

Gegen 14.00 Uhr erreichten alle Radfahrer den Aachener Elisenbrunnen. Von dort aus fuhren der Polizei zufolge noch etwa 1.100 Radfahrer zwei Runden einen Innenstadt-Ring entlang - ohne größere Verkehrsstörungen auszulösen.

Kundgebung auf dem Katschhof in Aachen

Die Sternfahrt endete am Nachmittag mit einer Kundgebung auf dem Aachener Katschhof. Dort sprach auch der Dürener Bundestagsabgeordnete der Grünen, Oliver Krischer.

Grünen-MdB Oliver Krischer bei der Kundgebung