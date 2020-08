Totes Mädchen in Viersen: Kitas drohen keine Strafen

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem dreijährigen Mädchen in einer Kita in Viersen drohen den ehemaligen Arbeitgebern der verdächtigen Erzieherin laut Landesjugendamt keine Bußgelder oder Strafen.

Da die Kitas, in denen es zu Zwischenfällen kam, von medizinischen Vorerkrankungen bei den betroffenen Kindern ausgegangen seien, hätten sie zwar ihre Meldepflichten verletzt, aber nicht vorsätzlich gehandelt, sagte der Leiter des LVR -Landesjugendamtes, Lorenz Bahr, am Donnerstag im Familienausschuss des NRW-Landtags.

Jugendamt fordert schärfere Meldepflichten

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben bislang nicht gegen Dritte. Das Landesjugendamt kritisierte auch, dass in Kitas keine Kinderschutzkonzepte vorgeschrieben seien. Solche Konzepte müssten aber in das Kinderbildungsgesetz aufgenommen werden, so Bahr. Außerdem sei für die Kitas in NRW eine Handreichung zu Meldepflichten erarbeitet worden.