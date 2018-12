Bei einem Streit zwischen zwei Nachbarn in Köln ist am Samstag (01.12.2018) ein 55 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Polizei nahm den 49 Jahre alten Kontrahenten vorläufig fest. Eine Mordkommission prüft derzeit, ob ein Haftantrag gegen ihn gestellt werden kann.

Nach Informationen der Polizei kam es am Abend in einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Dünnwald zu der Auseinandersetzung, bei der der 55-Jährige tödlich verletzt wurde. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Nähere Erkenntnisse zu der Tat erhoffen sich die Ermittler aus den Ergebnissen der Obduktion, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Stand: 02.12.2018, 16:22