Toter in brennendem Haus in Köln: Mordkommission ermittelt

In einer brennenden Wohnung in Köln haben Rettungskräfte am Samstagabend (14.12.2019) einen leblosen Mann gefunden. " Es gibt Anzeichen für ein Gewaltdelikt ", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen.

Mann im Flur gefunden

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren von Passanten über Rauch im Kellerbereich des Hauses im Stadtbezirk Kalk informiert worden. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, entdeckten sie den bewusstlosen Mann im Flur der Wohnung.

Mordkommission ermittelt

Darüber hinaus musste eine dreiköpfige Familie über eine Drehleiter gerettet werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Geschehens gaben die Einsatzkräfte noch nicht bekannt.

Stand: 15.12.2019, 11:11