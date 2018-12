Nach dem ungeklärten Tod des siebenjährigen Muhammad vor einem Jahr hat seine Familie am Samstag (22.12.2018) mit einer Mahnwache an ihren Sohn erinnert. Rund 20 Menschen versammelten sich am Nachmittag vor dem Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Muhammads Mutter fordert eine weitere Aufklärung der Umstände, die zum Tod ihres Sohnes geführt haben.

Mutter macht Ärzte für Tod des Sohnes verantwortlich

Dem kleinen Jungen ging es ein paar Tage vor Weihnachten 2017 schlecht, er klagte nach Aussage der Mutter über Schmerzen in der Brust und hatte hohes Fieber. Die Mutter war daraufhin erst beim Kinderarzt, dann in der Notfallpraxis in Düsseldorf.

Der siebenjährige Mohammad Elias

Sie gab an, dass sie beide Male mit Schmerzmitteln weggeschickt wurde. Kurz darauf musste Muhammad im Evangelischen Krankenhaus notoperiert werden. Danach wurde er als akuter Notfall in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert, wo er am zweiten Weihnachtstag dann starb.

Seine Mutter klagt, dass sie sich von den verschiedenen zuständigen Ärzten nicht ernst genommen und abgewimmelt gefühlt habe. Sie macht die Ärzte für den Tod ihres Sohnes verantwortlich.

Untersuchungen zu möglichen Behandlungsfehlern laufen noch

Mohammads Mutter (links) mit ihrer Tochter

Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf dauern die Ermittlungen zum Tod des kleinen Muhammad immer noch an. Es gibt noch keinen finalen Bericht mit allen Ergebnissen. Es werde noch auf ein toxikologisches und ein fachmedizinisches Gutachten gewartet.

Anfang Januar 2018 wurde Muhammads Körper exhumiert und obduziert, um herauszufinden, woran genau er gestorben ist und ob wirklich Behandlungsfehler vorlagen.