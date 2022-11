Mann wird tot in Baugrube gefunden in Dinslaken

Der 63-Jähriger Mann wohnte in der Nähe des Unfallorts, in der Schloßsstraße in Dinslaken. Passanten hatten am Sonntagvormittag einen leblosen Mann in der tiefen Grube gemeldet. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Schacht wurde für Arbeiten an Fernwärmeleitungen ausgehoben. Die Baugrube soll mit Absperrbaken gesichert gewesen sein.

Die Polizei in Dinslaken geht bei ihren Ermittlungen von einem Unfall aus. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

