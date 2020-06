43-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Duisburger See

Bei einem Unfall am Uettelsheimer See in Duisburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 43-Jährige starb am Samstag im Krankenhaus, wie Feuerwehr und Polizei am Sonntag (14.06.2020) mitteilten. Er war den Angaben zufolge baden gewesen und dann in Not geraten.

Offenbar andere Besucher des Badesees entdeckten den leblosen Körper und zogen ihn aus dem Wasser. Anschließend versuchten sie, den Mann wieder zu beleben. Rettungskräfte übernahmen die Wiederbelebung und brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er dann aber starb.

Stand: 14.06.2020, 10:16