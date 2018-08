Die Düsseldorfer Punkrockband "Die Toten Hosen" tritt am Montag (03.09.2018) bei einem Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit in Chemnitz auf. Dazu eingeladen hat die sächsische Band "Kraftklub". Nur wenige Stunden nach der Ankündigung im Internet haben bereits über 12.000 Fans angekündigt, an dem kostenlosen Konzert teilnehmen zu wollen.

Konzertmotto lautet "Wir sind mehr"

Auf der Bühne werden auch die Rapper "Materia & Casper" und "Nura" sowie die Musiker von "Feine Sahne Fischfilet", "K.I.Z. und der Sänger Trettmann stehen. Mit der Aktion wolle man dem rassistischen Mob Paroli bieten, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Musiker. Das Open-Air-Konzert findet unter dem Motto "Wir sind mehr" statt.

Duisburg plant ebenfalls Protest

Auch in Duisburg soll es am kommenden Montag eine Kundgebung geben - als Protest gegen den geplanten Aufmarsch rechter Gruppierungen. Treffpunkt ist dort ab 17.00 Uhr der Hauptbahnhof.