Getötete Kinder in Solingen: Minister kritisiert Medien

Familienminister Joachim Stamp

NRW-Familienminister Joachim Stamp hat im Fall der fünf getöteten Kindern in Solingen an die Verantwortung der Medien in der Berichterstattung appelliert. Bei allem Verständnis für das Informationsbedürfnis der Bevölkerung sollten die Medien lieber darauf verzichten, "aus intimen Kommunikationswegen der Familie" zu berichten oder im Freundeskreis der Betroffenen nach Informationen zu suchen, sagte der FDP -Politiker am Dienstag in Düsseldorf. Politik und Medien sollten stets prüfen, wie sie "adäquat mit einem so schrecklichen Fall umgehen" .

Solingen reicht Beschwerde ein

" Verantwortungsloser Journalismus " sei das gewesen - vor allem von RTL und " Bild "-Zeitung, sagte der Solinger Stadtsprecher Lutz Peters dem WDR am Montag. " Wir werden sicherlich auch eine Beschwerde über den Presserat absetzen. Dass aus Chatverläufen zitiert wird, die dieser Junge in dem Zug noch unter dem Eindruck stehend an einen Freund weitergegeben hat, dass Fotos weitergegeben werden, aus dem Familienkreis, noch unverpixelt, das ist unerträglich. "

51 Beschwerden zu " Bild "-Artikel

Dem Deutschen Presserat lagen nach eigenen Angaben bis Montag 51 Beschwerden zu einem Artikel der "Bild" -Zeitung vor. Man ziehe deshalb eine Prüfung gegen die Zeitung in Betracht.

Die Boulevardzeitung hatte am Freitag aus einem privaten Chatverlauf des überlebenden elfjährigen Bruders der fünf getöteten Kinder sowie eines Freundes zitiert. Am Montag räumte die Redaktion gegenüber dem Evangelischen Pressedienst EPD Fehler ein. Der Beitrag sei auf " bild.de " nicht mehr online.

Spendenkonto für den elfjährigen Sohn

Trauer um fünf tote Kinder in Solingen

Auf Anregung von Bürgern hat die Stadt Solingen ein Spendenkonto für den hinterbliebenen elfjährigen Sohn eingerichtet. Die eingehenden Beträge sollen ihm auf seinem weiteren Lebensweg helfen, zum Beispiel bei der Finanzierung einer Ausbildung, hieß es. Das Konto wird als Treuhandkonto bei der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung geführt - eine rechtlich selbstständige Stiftung, die von der Stadt gegründet wurde, unter anderem mit Mitteln aus dem Nachlass des Solinger Alt-Oberbürgermeisters Gerd Kaimer. Sie widmet sich sozialen und kulturellen Zwecken und der Förderung der Jugend. Die Kosten für die Bestattung der verstorbenen Geschwister sichert die Stadt ab.

Elfjähriger wird vom Jugendamt betreut

Im Solinger Wohnquartier Hasseldelle waren am vergangenen Donnerstag fünf tote Kinder in einer Wohnung gefunden worden. Gegen die tatverdächtige 27-jährige Mutter wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Die Kinder erstickten laut den bisherigen Erkenntnissen, ein toxikologisches Gutachten steht noch aus. Ihren älteste Sohn hatte die Mutter mit dem Zug zur Großmutter nach Mönchengladbach geschickt. Er wird laut Stadt Solingen vom dortigen Jugendamt betreut.