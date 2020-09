Getötete Kinder in Solingen: Mutter in Gefängniskrankenhaus verlegt

Ausführliche Befragungen konnten deshalb noch nicht durchgeführt werden. Die Ermittlungen im Umfeld der Familie laufen unterdessen weiter, unter anderem sollen die Väter der Kinder befragt werden. Weitere Einzelheiten nannte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht. Am Mittwoch hatte sie gegenüber dem WDR bestätigt, dass die Mutter der fünf in Solingen getöteten Kinder noch kein Geständnis abgelegt hat.

Haftbefehl gegen Mutter erlassen

Ein Richter hatte der Verdächtigen bereits vor einer Woche einen Haftbefehl wegen fünffachen Mordes am Krankenbett in einer Klinik verkündet und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die 27-Jährige hatte aber angegeben, zum Tattag nichts sagen zu können.

Staatsanwaltschaft: Psychiatrisches Gutachten wird erstellt

Eine vollständige Vernehmung sei wegen des schlechten Gesundheitszustands nicht möglich gewesen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt. Wie bei solchen Kapitalverbrechen üblich, soll nun ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden.

Bundesweite Trauer und Entsetzen

Der Fund der fünf getöteten Kinder hatte bundesweit Trauer und Entsetzen ausgelöst. Die tatverdächtige 27 Jahre alte Mutter ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Zuvor war sie ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie am Donnerstag vergangener Woche (03.09.2020) versucht hatte, sich im Düsseldorfer Hauptbahnhof das Leben zu nehmen. Vorher hatte sie nach bisherigem Erkenntnisstand in ihrer Wohnung ihre fünf Kinder betäubt und erstickt. Lediglich der elf Jahre alte Sohn wurde verschont. Er hatte sich zum Zeitpunkt der Tat offenbar in der Schule aufgehalten.