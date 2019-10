Fußgänger haben am Freitag (12.10.2019) an der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf eine tote Frau im Rhein entdeckt. Man gehe man davon aus, dass es sich um die 25-Jährige handelt, die vor rund einer Woche bei Bonn von einem Hotelschiff gestürzt war, teilte die Polizei am Samstag mit.