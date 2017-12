Jogger entdecken Frauenleiche am Waldrand bei Aachen

An einem Waldrand in Herzogenrath bei Aachen ist am Samstagmorgen (02.12.2017) die Leiche einer etwa 40-jährigen Frau entdeckt worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts. Die Tote sei noch nicht identifiziert. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft hat die Leiche noch nicht lange an dem Waldrand gelegen, bevor sie gefunden wurde.

Leiche soll obduziert werden

Wie die Frau ums Leben kam, soll nun eine Obduktion klären, teilte Schlenkermann-Pitts mit. Die Leiche habe an einem Gebüsch in einem parkähnlichen Gelände nahe eines Sees gelegen, berichtete ein Zeuge vor Ort. Jogger sollen die Frau am Samstagmorgen entdeckt haben. Die Feuerwehr sperrte das Gelände ab. Über dem Fundort wurde ein Zelt errichtet. Die Spurensicherung war vor Ort.

Stand: 02.12.2017, 14:06