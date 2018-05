Am Tag nach dem Tornado in Viersen (17.05.2018) gaben sich Kriminelle als Dachdecker aus und betrogen erst eine Seniorin und dann ein älteres Ehepaar. Das teilte die Polizei Viersen am Freitag (18.05.2018) mit.

Angebliche Reparaturarbeiten

Als erstes schlugen die zwei Männer am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einer 86-jährigen Frau zu. Sie gaben sich als Dachdecker aus und wollten angeblich das Dach der Frau reparieren. Der eine verwickelte sie in ein Gespräch und schlug ihr ein Reparaturangebot von mehreren tausend Euro vor.

Aktuell sind viele Dachdecker in Viersen im Einsatz.

Währenddessen begab sich der andere ins Obergeschoss des Hauses. Als die Seniorin das Angebot ablehnte, verließen die beiden Männer das Haus fluchtartig. Bisher konnte die Frau keinen Diebstahl feststellen.

Mehrere hundert Euro Vorauszahlung

Am selben Tag schellten wieder zwei Männer am Haus eines älteren Ehepaars. Sie gaben sich ebenfalls als Dachdecker aus und teilten sich abermals im Ober- und Untergeschoss auf.

Der eine ließ sich in Vertragsverhandlungen mit dem Ehepaar mehrere hundert Euro Vorauszahlung geben. Dann verschwanden die beiden. Später stellte das Ehepaar fest, dass auch Schmuck aus dem Obergeschoss gestohlen wurde.

Tornado: Schaden in Milionenhöhe

Der Tornado am Niederrhein hat laut der Versicherung Provinzial Rheinland einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Es wurden vor allem Dächer und Hausgiebel beschädigt.