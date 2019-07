Das Unternehmen Boxine hat am Dienstagabend (02.07.2019) in Berlin den Deutschen Gründerpreis bekommen. Und zwar in der Kategorie „Aufsteiger“ - eine von fünf Sparten, in der der renommierte Preis vergeben wird. Die zwei Düsseldorfer Gründer von Boxine haben von ihrer Spielzeug-Entwicklung „Toniebox“ bislang fast drei Millionen Exemplare verkauft.

Macher von "Toniebox" für Kinder hoffen auf Gründerpreis. Lokalzeit aus Düsseldorf. . WDR. Von Raphael Boch.

Die Toniebox ist ein bunter, kleiner Würfel, der Hörbücher oder Musik abspielen kann. Von Benjamin Blümchen über das Sams bis hin zu klassischen Märchen. Der Clou: Die Geschichten und Songs stecken in kleinen Figuren - eben sogenannten Tonies.

Box lädt Geschichten aus dem Internet herunter

Die Kinder stecken die Figur in eine gepolsterte Box und los geht´s. Die Hör-Box lädt die Geschichten aus dem Internet herunter.

Der Umsatz der vor drei Jahren gegründeten Firma liegt heute bereits bei mehr als 60 Millionen Euro. Weit mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten in Düsseldorf für das Unternehmen.