Ein Weltmeister in Köln - Toni Kroos trainiert Kinder

Mit Tempo bewegt Dominik den Ball um die Hütchen. Ein sauberes Dribbling ist gefragt - und zwar mit beiden Füßen. Das hat Dominik offenbar viel geübt. Links herum, rechts herum, die Ballführung sieht richtig gut aus. Toni Kroos klatscht mit ihm ab und macht ein nicht ganz ernst gemeintes Angebot. " Wir brauchen noch einen Linksaußen bei Real Madrid ", sagt der Profi und lacht.

Dominik durfte seinem Idol "High Five" geben.

Für Dominik ist das wie ein Ritterschlag. Als er sich wieder in die Schlange einreiht, merkt man, wie es in dem jungen Kicker arbeitet. " Es war aufregend, dass er mir High Five gegeben hat. Das war ein krasses Gefühl ", sagt er.

Jeder darf mitmachen

So nah wie im Kölner Stadtteil Junkersdorf kommen Kinder ihrem Fußballidol selten. Toni Kroos richtet hier über zwei Wochen sein Trainingscamp "Toni Kroos Academy" aus. Jeweils fünf Tage üben die etwa 1000 Kinder Technik, Spielmacherqualitäten und Abschlüsse - aber lernen zum Beispiel auch, wie man mit Siegen und Niederlagen umgeht. Von sechs bis 16 Jahren darf hier jeder teilnehmen, der Spaß am Fußball hat. Egal, wie gut er ist.

Ein Weltmeister schaut über die Schulter? Eine Ehre

330 Euro zahlen die Eltern für fünf Tage Trainingscamp, für 100 Euro extra können sie einen zusätzlichen Camptag buchen. Das ist nicht billig, dafür sind neben den Trainings auch Verpflegung, ein Trikotset und ein Rahmenprogramm inklusive.

Und wenn die Kids nach der aufregenden Woche zurück im Alltag sind, können sie mit einer kostenlosen App die Übungen selbstständig machen. Toni Kroos führt sie im Video vor. Die Trainingspläne hat er - darauf legt er Wert - selbst zusammengestellt. Seine Erfahrungen aus 16 Jahren Profifußball helfen natürlich.

Fußball spielen und Werte mitnehmen

Kroos schaut an diesem Freitag bei jeder Trainingsgruppe vorbei, gibt Tipps, stellt sich auch mal ins Tor. Für ihn sei es fast wie Urlaub, erzählt er dem WDR . Im Camp sollen die Kinder nicht nur ihre individuellen Fähigkeiten verbessern, sondern auch Werte fürs Leben mitnehmen, sagt er.

"Ganz viele Kinder kommen zusammen, die sich noch nie gesehen haben, Teams werden gebildet. Sie lernen, sich unterzuordnen, gemeinsam einen Siegeswillen zu entwickeln, etwas zu erreichen. Und über allem steht der Spaß. Denn die Kinder haben Ferien, die sollen Spaß haben." Toni Kroos

"Druck lähmt die Kinder"

Robert Peucker schaut als Head Coach darauf, dass das alles auch vermittelt wird. Er koordiniert die 20 Camp-Trainer. Eine Hauptaufgabe: Dass sich jedes Kind wohlfühlt, egal, wie gut es Fußball spielen kann. " Das schaffen wir mit extrem viel Kommunikation ", sagt der 35-Jährige. " Ein Jugendtrainer sollte in der Lage sein, jedes Kind mit viel Motivation mitzunehmen. "

Head Coach Robert Peucker

Und, wenn nötig, über-ehrgeizige Eltern in ihrem Engagement einzubremsen. " Wir vermitteln den Eltern, dass wir nur über den Spaß die Kinder dazu bringen, noch mehr Leistung zu bringen. Druck lähmt die Kinder. Die Eltern ziehen da aber gut mit ", sagt Peucker.

9500 Kilometer Anreise für das Camp

Manche Eltern-Kinder-Teams reisen sogar aus dem Ausland an. Chih-Hang und sein Sohn Wesley haben 9500 Kilometer auf sich genommen. Sie kommen aus Taiwan - und das nur für das Camp! Wesley will später mal so gut sein, wie sein Idol.

Chih-Hang und Sohn Wesley reisten für das Camp um die halbe Welt.

" Mein Sohn liebt Fußball und schaut fast jedes Spiel ", sagt Papa Chih-Hang. " Sein Traum war, Toni mal persönlich zu treffen. Normalerweise ist er ein schüchterner Junge, aber hier sieht man wirklich das Feuer in seinen Augen. "

Feuer, Leidenschaft zu vermitteln, das ist für Toni Kroos eines der wichtigsten Ziele seines Camps. " Auch wenn mir das Training in der Jugend manchmal aus den Ohren rausgekommen ist, habe ich es gemacht. Über allem stand der große Traum ", sagt er dem WDR . " Heutzutage hat man schon öfter bei Jugendlichen das Gefühl, sie warten, dass ihnen etwas zugeflogen kommt. Aber wenn du einen Traum hast, dann musst du dafür investieren. "