Köln: Endlich wieder Toiletten am Wiener Platz

Helmut Zoch legt das Schweineschnitzel auf den Teller und reicht es über die Theke. Der Mann mit grauem Schnäuzer hat ein Catering-Unternehmen - nur ein paar Meter vom Wiener Platz entfernt. Seine Fenster im Erdgeschoss in Richtung der öffentlichen Parkplätze sind abgedunkelt und so muss er jeden Tag mitansehen, was vor sich geht, wenn Menschen sich nicht beobachtet fühlen und die Not groß ist.

" Ich sehe hier gestandene Männer, die pinkeln in die Ecke, ich sehe Frauen, die die Hose runterlassen, die ihr Geschäft verrichten. Keine Scham, nichts ", sagt der Catering-Unternehmer.

Keine Toiletten weit und breit

Vielleicht treibt diese Menschen die pure Verzweiflung, denn es gibt keine Toilette weit und breit. Nur eine gäbe es, die steht genau in der Mitte des Wiener Platzes und gehört Helmut Zoch sogar selbst. Sein Biergarten ist im Winter geschlossen, doch der grüne Container mit den Toiletten wäre einsatzbereit.

Caterer Helmut Zoch vor seinem Toiletten-Container auf dem Wiener Platz

Der Schlüssel klackert laut beim Aufschließen in der Metalltür des Containers. Alles ist da: Pissoirs, Toiletten, Waschbecken, Klopapier. Und in der Tat: Ein halbes Jahr lang durfte jeder hier sein Klohäuschen nutzen, doch zum Jahresbeginn ist auf einmal Schluss. Denn die Stadt zahlte ihm bisher eine kleine Entschädigung und übernahm die Kosten für das Reinigungspersonal. " Auf einmal heißt es dann: Es ist kein Budget mehr da, das können wir nicht machen. Dann ist man ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Scheinbar ist die Vereinbarung ausgelaufen Ende des Jahres, nur keiner wusste so richtig Bescheid. "

Vor allem Wohnungslose betroffen

Das trifft vor allem die Wohnungslosen, einige treffen sich gerne auf den Treppen mit Blick auf den Wiener Platz. Auf das Toilettenproblem angesprochen, gehen sie gleich in die Fäkalsprache über. " Im Moment richtig scheiße, alles zu ", sagt ein Mann mit grauen, schulterlangen Haaren und Daunenjacke. " Bei Burger King lassen sie einen nicht rein, sie lassen einen nirgendwo rein. Nur wenn du in die Kneipe gehst und ein Bier trinkst, aber ich bezahl nicht 1,40 Euro für ein Glas Kölsch! "

Stadt will doch wieder zahlen

Die Nachricht verbreitete sich schnell – und durch den Presse-Wirbel kam plötzlich doch Bewegung in das Toilettenproblem. Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs kommt aus dem Bezirksrathaus - ebenfalls direkt am Platz - zum Interview vor den Toilettencontainer. Er selbst hat die Information gerade erst per Telefon von der Stadt erhalten: " Es gab einen Zuständigkeitswechsel zwischen zwei Ämtern der Stadt Köln zum Jahresende, vom Sozialamt zum Liegenschaftsamt. Das Liegenschaftssamt ist jetzt für die Toilettenanlage auf dem Wiener Platz zuständig, die Toilette wird am Montag wieder geöffnet! "

Nächste Baustelle: Schifffahrtsbrunnen

Das drängendste Problem ist also vorerst beseitigt – und so bliebe wieder Zeit, sich anderen Aufgaben zu widmen. Beispielsweise dem zerstörten Schifffahrtsbrunnen auf dem Platz – ein Teil des Denkmals wurde vor über zwei Monaten vom Sockel gerissen und liegt hinter einer Absperrung auf dem Boden. Wie lange noch ist unklar, denn auch hier muss laut Norbert Fuchs zunächst einmal geklärt werden, wer eigentlich zuständig ist.

Stand: 10.01.2022, 10:47