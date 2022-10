39-Jähriger in Stolberg getötet

Scharfe Gewalt sei wohl die Todesursache gewesen, sagt Staatsanwältin Anna Kraft. Sie war heute selbst bei der Obduktion dabei. Über die Tatwaffe will sie noch nichts sagen. Das sei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich, weil die Ermittler noch nach Tatverdächtigen suchen. Auch die Hintergründe stehen noch nicht fest. Die Leiche war gestern in einem Mehrfamilienhaus in Stolberg-Atsch gefunden worden. Dort sollen heute auch noch weitere Hausbewohner befragt werden. Laut Obduktion wurde der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag getötet. Eine Mordkommission ist eingerichtet worden.