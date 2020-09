Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf einem Tankstellengelände hatte ein derzeit noch unbekannter Täter laut Polizei eine Schusswaffe gezogen und auf den Kontrahenten geschossen. Der Mann starb später nach einer Notoperation im Krankenhaus. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter (27) noch am Tatort festnehmen. Wie er sein Opfer angriff und warum, teilte die Polizei wegen der laufenden Ermittlung der Mordkommission nicht mit.

Aucvh ein 23-Jähriger festgenommen

Durch die Ermittlungen der Mordkommission hat sich am Dienstagabend der Tatverdacht gegen einen weiteren Mann erhärtet. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 23-Jährigen am Nachmittag widerstandslos in seiner Wohnung in Köln-Bocklemünd fest. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den anderen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Polizei zu melden.

Stand: 09.09.2020, 06:16