Tödlicher Unfall in Erkrath: Wagen kracht in Lkw

Eine 80-jährige Autofahrerin war am Samstag (28.09.2019) mit ihrem Wagen in Erkrath unterwegs, als sie frontal mit einem Lkw zusammenstieß. Der Wagen wurde über den Radweg auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Lastwagen rutschte nach dem Aufprall in einen Graben. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr das Fahrerhaus des Fahrzeuges abgerissen und kippte über die Stoßstange nach vorne. Der Lkw -Fahrer sowie der Beifahrer wurden dabei verletzt.

Autofahrerin im Wagen eingeklemmt

Die alarmierten Rettungskräfte mussten die Pkw -Fahrerin, die einen Kreislaufstillstand erlitt, aus dem völlig deformierten Fahrzeug befreien. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Düsseldorfer Uni-Klinik geflogen.

Trotz intensiver notärztlicher Bemühungen verstarb die Frau nach der Einlieferung. Auch die beiden anderen Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Feuerwehr bedankt sich bei Ersthelfern

Die Erkrather Straße musste für den Einsatz und die Bergung der Fahrzeuge über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr bedankte sich ausdrücklich bei den Ersthelfern, die sich " sofort um die drei verletzten Personen gekümmert und einen sehr qualifizierten Notruf abgesetzt haben ".

Stand: 29.09.2019, 09:21