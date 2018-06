In Köln sind in der Nacht zu Samstag (16.06.2018) zwei Menschen bei Straßenbahnunfällen ums Leben gekommen. In einem Fall besteht nach Polizeiangaben der Verdacht, dass ein 25-jähriger Mann am frühen Morgen die Zülpicher Straße überqueren wollte.

Um den Weg abzukürzen, sei er am Zülpicher Platz wohl zunächst über die Kupplung zweier Waggons geklettert. Dort wurde der Mann eingeklemmt und von der anfahrenden Bahn über mehrere Hundert Meter mitgeschleift.

Erst an der nächsten Haltestelle hielt die Bahn an. Die Ermittler fanden Blutspuren und einen Schuh entlang der Strecke. Die Linie 9 war bis zum Morgen gesperrt.

Laut Polizei habe es auch Zeugen für den Unfall gegeben. Freunde des getöteten Mannes hätten auf der anderen Seite der Straße gestanden. Ob und wie sie versucht haben, die Straßenbahn aufzuhalten, muss die Polizei noch klären.

Sturz zwischen zwei Waggons

In einem anderen Fall war ein 55-jähriger Mann ebenfalls in Köln unter eine Bahn geraten. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei habe sich der alkoholisierte Mann gerade an einem der Waggons abgestützt, als die Bahn los fuhr. Der Mann sei dann wohl abgerutscht, zwischen zwei Waggons gefallen und überrollt worden.

Die Polizei musste zur Unfallaufnahme etliche Straßen sperren.