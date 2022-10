30. Todestag von Willy Brandt

Am Morgen des 9. Oktober 1992 begrüßte die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sichtlich erschüttert die Bundestagsabgeordneten im Bonner Wasserwerk mit den Worten: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der vergangenen Nacht ist Willy Brandt gestorben. In Trauer und Achtung nehmen wir Abschied von einem großen Staatsmann." Alle Abgeordneten erhoben sich damals und gedachten des Mannes, der 1971 für seine Friedenspolitik, seinem Versuch, den "Westen" und den "Osten" zu versöhnen, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war.

Werdegang von Willy Brandt

Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt

Willy Brandt wird am 18. Dezember 1913 als Herbert Ernst Karl Frahm geboren, kurz vor Beginn des 1. Weltkriegs. Bereits mit 16 Jahren tritt er in die SPD ein. 1933 flieht er vor den Nationalsozialisten nach Norwegen. Dort nennt er sich Willy Brandt und studiert Geschichte. Er wird norwegischer Staatsbürger, kehrt nach dem Krieg aber wieder nach Deutschland zurück. Willy Brandt wird Bundestagsabgeordneter, dann Regierender Bürgermeister von Berlin. In seiner Zeit dort (1961) errichtet die DDR die Mauer zur BRD . Von 1969 bis 1974 ist Brandt Bundeskanzler, tritt dann aber zurück, weil sich einer seiner engsten Mitarbeiter, Günter Guillaume, als Spion entpuppt.

Verdienste als Friedenspolitiker

Zeit seines politischen Lebens hatte sich Willy Brandt für eine Aussöhnung mit dem Osten stark gemacht. Berühmt ist sein Kniefall von Warschau", 1970, bei dem der damalige Bundeskanzler vor dem Ehrenmal des jüdischen Ghettos in Warschau um Verzeihung für die Nazigräuel bittet. Für seine Bemühungen wird er 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

1987 tritt Willy Brandt nach 23 Jahren als SPD -Vorsitzender zurück. Zwei Jahre später erlebt er mit, wie die Mauer fällt. 1990 eröffnet er als Alterspräsident des Bundestages die erste gemeinsame Sitzung eines gesamtdeutschen Parlaments.

Am 9. November 1990 kehrt Brandt mit 175 Geiseln, deren Freilassung er beim irakischen Präsidenten Saddam Hussein erreicht hatte, nach Deutschland zurück.Willy Brandt bleibt ein gefragter Politiker. Sogar der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl besucht ihn Zuhause in Unkel, um sich Rat zu holen.

Letzte Jahre und Tod

Anfang der 1990er Jahre wird bei Willy Brandt Darmkrebs festgestellt. Am Abend des 8. Oktober stirbt Willy Brandt in Unkel, ein Mensch, über den sein ältester Sohn Peter sagte: "Er hatte eine ungewöhnliche Fähigkeit, Menschen anzusprechen und ihnen das Gefühl zu geben, dass er sie versteht. Und das formuliert, was sie vielleicht nicht so formulieren können, aber empfinden."

