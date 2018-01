Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen in der Uniklinik an Weihnachten wird die Leiche am Mittwoch (10.01.2018) obduziert. Der Junge war zuvor in der Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhauses behandelt worden.

Ebenfalls am Mittwoch beschäftigt sich der Gesundheitsausschuss des Rates mit dem Notfallsystem in der Stadt. Die Untersuchung soll klären, ob der Junge zuvor richtig behandelt wurde.

Kann das System verbessert werden?

Ein Experte der Kassenärztlichen Vereinigung soll den Politikern das aktuelle Notfallsystem in der Stadt erläutern. Anschließend will der Ausschuss über weitere Schritte beraten. Zum Beispiel, indem man möglicherweise Notfallschwerpunkte an verschiedenen Düsseldorfer Kliniken schafft.

Den konkreten Fall des toten Kindes wolle die Politik nicht diskutieren, heißt es, da nach wie vor die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.