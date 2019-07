Der Tod einer 42-Jährigen nach einer Schönheitsoperation in Düsseldorf beschäftigt jetzt auch den NRW-Gesundheitsminister. Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Montag (29.07.2019), sein Ministerium stehe in Kontakt mit der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger Approbationsbehörde und der für die Berufsaufsicht zuständigen Ärztekammer Nordrhein. Die zuständigen Behörden nähmen nun Einsicht in die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte und prüften approbations- und berufsrechtliche Schritte.

Fachärzte fordern schärfere Gesetze

Timo Spanholtz, Facharzt für Plastische Chirurgie aus Bergisch Gladbach, hatte zuvor einen Brandbrief von fast 50 Fachärzten an die Gesundheitsministerien von Bund und Land initiiert. Sie fordern, Gesetze und Berufsordnung nachzuschärfen, damit nur ausgewiesene Experten Schönheitsoperationen durchführen dürfen und ethische Grenzen nicht wirtschaftlichen Vorteilen geopfert würden.

Düsseldorfer Operateur weist Vorwürfe zurück

Gegen einen Düsseldorfer Operateur, der eigentlich als Internist und nicht als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ausgebildet wurde, läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, um eventuelle Fehler in der Behandlung seiner Patientin zu klären. Der Mediziner hat das bislang von sich gewiesen und stattdessen über einen plötzlichen Herztod als Todesursache spekuliert.