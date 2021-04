Titanic-Unglück: Tochter eines Bad Honnefer Überlebenden erinnert sich

Das gefährlichste Abenteuer seines Lebens

Alfred Nourney überlebte den Untergang der Titanic

Gesprochen hat er nur sehr wenig über jene Nacht vom 14. auf den 15. April, als rund 1.700 Menschen im Atlantik ertranken oder erfroren, nachdem die Titanic mit einem Eisberg kollidiert war. Nourney selbst gehörte zu den gut 700 Geretteten.

Nur einmal hat er seiner Tochter von jener kalten Aprilnacht berichtet: Als Elke Dahmen in der Schule einen Aufsatz schreiben musste und sie das Thema "Der Untergang der Titanic" gewählt hatte.

Alfred Nourney spielte Karten, als die Titanic auf den Eisberg stieß

Alfred Nourney saß in einer Bar in der ersten Klasse und spielte Karten, erzählt seine Tochter, als es einen kleinen Stoß gegeben habe. Der Whisky in seinem Glas habe gewackelt, mehr nicht. Dann sei er aufgestanden, zum Bug des Schiffes gegangen und habe nach unten geschaut. Auf einem der unteren Decks entdeckte er große Mengen Eis.

Der Vater von Elke Dahmen überlebte den Untergang

Als kurz danach der Kapitän und Besatzungsmitglieder an ihm vorbei rannten, sei er hinterher gerannt, so Elke Dahmen. Und habe dann die bereits überschwemmten Tennis- und Squashplätze gesehen. Da sei ihm klar gewesen, dass die Titanic in großen Schwierigkeiten stecke.

Warum er einen Platz im Rettungsboot bekam, weiß seine Tochter nicht

Wieder auf dem Oberdeck habe er geholfen, die Persennings der Rettungsboote zu entfernen. Frauen und Kinder seien in dem immer größeren Durcheinander in die Rettungsboote gestiegen. Er habe dabei geholfen und sei so selbst in eines der Boote gelangt. Ob das seine Absicht gewesen sei oder ein glücklicher Zufall, habe sie nie erfahren.

Während das Boot mit ihrem Vater sich von der Titanic entfernte, sei der Ozeanriese immer mehr abgesackt, bis er gegen 2 Uhr 20 in der Nacht des 15. April 1912 sank.

Das Geräusch von tausenden Ertrinkenden

Alfred Nourney berichtete später über den Untergang der Titanic

Nur einmal hat Alfred Nourney ausführlich darüber berichtet, welche Tragödie sich Minuten nach dem Untergang der Titanic im Atlantik abspielte. Er habe eine Art Sirenenton vernommen, berichtete er 1962 im Rundfunk. Zuerst habe er sich gefragt, was das sei. Dann habe er entdeckt, dass der Ton von den mehr als tausend Ertrinkenden gekommen sei, die hilflos im eiskalten Wasser trieben. Ihr Schreien und Wimmern habe diesen Sirenenton erzeugt.

Fünf Stunden später wurde Nourney von einem Passagierschiff gerettet, das glücklicherweise in der Nähe war.

Im Nachhinein, sagt Elke Dahmen, habe sie sich gewünscht, dass sie ihren Vater intensiver zu jener Nacht befragt hätte. Aber diesen Vorwurf, sagt sie, machen sich ja fast alle Generationen.