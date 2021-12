Willlicher gründen Whatsapp-Gruppe gegen Einbrecher

Anrather Whatsapp-Gruppe gegen Einbrecher

Wegen dieser Einbrüche und Einbruchsversuche hat Birger Vogt in Willich-Anrath eine Whatsapp-Gruppe mit seinen Nachbarn gegründet. Die Idee: Wenn jeder ein bisschen aufpasst, macht man Einbrechern das Leben deutlich schwerer. So wollen sich die insgesamt 80 Anwohner in der Gruppe gegen künftige Einbrüche wehren.

Wenn jemandem aus der Nachbarschaft etwas komisch vorkommt, dann können sich die Anwohner hier austauschen: " Wenn Auffälligkeiten da sind, also ein Pkw nicht zuzuordnen ist, macht man darauf aufmerksam und fragt mal nach: Ist jemand zu Besuch, den man vielleicht nicht zuordnen kann? Oder auch, wenn sich Personen im Viertel auffällig bewegen und an den Türen klingeln ", so Gruppen-Gründer Vogt.

Polizei: Trotzdem 110 anrufen!

Die Polizei im Kreis Viersen begrüßt grundsätzlich die Initiative in der Anrather Nachbarschaft, hat aber eine Bitte an Nutzende solcher Apps: " Man sollte niemals vergessen, die 110 anzurufen und das am besten, bevor ich etwas poste. Denn nur so hat man eine Chance, die verdächtigen Personen auch überprüfen zu lasse n", so Michael Radloff von der Polizei.

Weitere Tipps gegen Einbrecher, die auch in der Anrather Nachbarschaft ausgetauscht werden, sind beispielsweise: das Leeren von Briefkästen, unfreiwillige Einbruchs-Hilfen wie Leitern im Garten wegschließen oder Anwesenheit mit Licht vortäuschen.