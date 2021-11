Kunigunde von innen

Ob über die Dachterrasse mit Drachenfels-Blick oder die scheppernde Klingel: Daniela Kinkel freut sich immer noch riesig über jedes Detail in ihrer „Kunigunde“: Seit die Bonnerin der Firma Westnetz (damals RWE) den ehemaligen Trafo-Turm abgekauft hat, ist „Kunigunde“ ihr ans Herz gewachsen.



Nur einen Euro hat der Turm am Mehlemer Bach sie damals gekostet – ein symbolischer Preis. Denn der Stromanbieter benötigt die ehemaligen Trafohäuser auf den winzigen Grundstücken nicht mehr. Seitdem sind neun Jahre vergangen. Und Kunigunde hat ihre Besitzerin einiges an Geld und Nerven gekostet.

„Ich dachte halt, zwei, drei Jahre maximal. Aber allein bis ich eine Baugenehmigung erhalten habe, dauerte es Jahre. Da mussten wirklich einige Steine aus dem Weg geräumt werden. Trotzdem war ich immer optimistisch: Am Ende wird alles gut!“

Ursprünglich wollte sie aus der ehemaligen Trafostation ein kleines Kindertheater machen. Dann eine Radstation für Fahrrad-Touristen. Als all das abgelehnt wurde, einigte Daniela Kinkel sich mit der Stadt Bonn auf ein Mini-Wohnhaus.

Sie ist nicht die einzige, die von Trafohäuschen träumt. Tatsächlich gibt es inzwischen in Deutschland - und vor allem in Nordrhein-Westfalen - jede Menge „Türmer“, die die alten Gebäude vor dem Abriss retten wollen. Und die unterschiedlichsten Ideen zur Nachnutzung haben: Es gibt Artenschutz-Türme, Miniatur-Museen, Türme als Landmarken, eine Solar-Station und sogar eine Hochzeits-Suite.

Landmarke in Schaephuysen

Michael Sonfeld sammelt auf seiner Seite turmtransformation.de Infos rund um die Trafo-Türme und bietet allen, die einen Turm vor dem Abriss retten wollen, Hilfestellung. Bis zur Rente war er bei Weststrom als Liegenschaftler für die Trafo-Häuser zuständig, jetzt freut er sich über jeden Turm, der erhalten wird.



„Es ist höchste Zeit, mit der Erhaltung der Stromtürme die Rettung unserer Stromgeschichte anzugehen. In zehn Jahren wird es diese Gebäude sonst nicht mehr geben.“



Ab 1900 brachten die Türme den Strom in die Wohnhäuser: Transformatoren wandelten ihn von Hochvolt in haushaltsüblichen Strom, bevor er in die Häuser geleitet wurde. Heute gibt es kleinere Kompaktanlagen und durch den Netzausbau hin zum Einsatz regenerativer Energien wird dieses System überflüssig.

Daniela Kinkel jedenfalls würde sich trotz der vielen Hürden, die sie bewältigen musste, immer wieder so entscheiden:

„Manchmal denke ich auch, mein Gott, es ist doch nur ein kleines Gebäude. Aber es ist doch viel mehr. Schließlich haben diese kleinen Häuschen ja vor über 100 Jahren den Strom zu den Menschen gebracht. Und das ist einfach ein Stück Industriegeschichte, die ich gerne erhalten wollte.“

Stand: 02.11.2021, 15:37