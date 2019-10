Werbung verletzt Persönlichkeitsrechte

Das Kölner Landgericht verhandelt heute eine Klage der Sängerin Tina Turner. Es geht um eine Show, in der ihre Songs präsentiert werden. Darin tritt eine Doppelgängerin auf, die dem Star sehr ähnlich sieht. Die Werbung dafür sei persönlichkeitsrechtsverletzend und dürfe so nicht verwendet werden, so der Vorwurf.

Zu große Ähnlichkeit

Auf dem Plakat ist eine verblüffend ähnlich aussehende Sängerin zu sehen. Außerdem heißt die Show: "Simply the best - The Tina Turner Story". Die Anwälte Turners sagen, dass die Zuschauer denken könnten, die echte Tina trete auf. Unter anderem deshalb sei diese Form der Werbung unzulässig. Turner hatte bereits vor vielen Jahren verkündet, nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Die Konzertagentur aus Passau hat fast 60 Auftritte der Doppelgängerin geplant. Veranstaltungen dieser Art sind auch ohne Genehmigung der eigentlichen Künstler und Komponisten erlaubt, wenn die Songs nicht verändert werden.

Zu große Konkurrenz?

In Hamburg läuft bereits ein Musical mit den Liedern Tina Turners. Die angeklagte Konzertagentur vermutet, dass eine weitere Show zu viel Konkurrenz bedeutet. Zu dem Prozess vor dem Kölner Landgericht wird Tina Turner nicht erwartet. Das Urteil wird heute wohl noch nicht gefällt.

Bei diesem Verfahren gibt es einen sogenannten freien Gerichtsstand. Das heißt, der Kläger kann sich aussuchen, vor welches Gericht er zieht. Das Kölner Landgericht hat sehr viel Erfahrung bei Prozessen im Presse- und Markenrecht.