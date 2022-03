"Erstick dran, Putin": Tilly-Wagen am Brandenburger Tor

Der Wagen war am Rosenmontag erstmals durch Düsseldorf gerollt - nun steht er in Berlin. Eine private Initiative hat ihn dort hingebracht, in Sichtweite der russischen Botschaft. Nach der Standkundgebung am Samstag soll der Wagen am Sonntag bei einer Solidaritätsdemo für die Ukraine mitziehen.

Jacques Tilly neben seinem Putin-Wagen

Den Putin-Wagen mit der Aufschrift "Erstick dran!!!" hatte Tilly als Überraschung gebaut und auf die Straße gebracht. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug - weltbekannt vor allem durch Tillys Mottowagen - war wegen der Corona-Pandemie bereits vor dem Ukraine-Krieg abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden. Doch ein Wagen rollte dennoch durch die Stadt: Tillys gefräßiger Putin. Dabei sollte es nicht bleiben: " Wir wollen den noch ein bisschen für Demonstrationen und Kundgebungen nutzen ", hatte der Düsseldorfer Bildhauer Anfang März gesagt.

Wagen-Leihe war zunächst "Schnapsidee"

Daraufhin habe er " den Wagen den Berlinern geliehen" , sagte Tilly dem WDR am Samstag. Genauer gesagt: Olaf Schmelzer. Der führt eigentlich eine Firma für Deeskalationstraining, hatte dann aber die " Schnapsidee ", den Putin-Wagen nach Berlin zu holen. " Ich war auf einer Demo. Aber das war mir irgendwie alles zu wenig. Ich dachte mir, es muss noch was passieren ", so Schmelzer. Da habe er den Wagen gesehen und sich einfach bei Jacques Tilly gemeldet, um ihn auszuleihen. " Tilly ist direkt darauf eingegangen. Der ist einfach eine coole Socke ."

Schmelzer ist von dem Krieg in der Ukraine selbst betroffen. Seine Frau und seine Stieftochter haben ukrainische Wurzeln. Die Schwiegereltern sind noch in der Heimat - und wollen auch dort bleiben. "Ich habe früher Familienurlaub gemacht in den Städten, die jetzt zerbombt wurden ", sagt Schmelzer.

"Wir leben hier in Frieden. Und der Frieden und das Glück dort wurden nun zerbombt." Olaf Schmelzer