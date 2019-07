AKW Tihange 2 wieder in Betrieb

Alle belgischen Atomkraftwerke wieder am Netz

Vier Mal war der Neustart von Reaktor 2 in den letzten Tagen verschoben worden. Seit heute Morgen sind jetzt nicht nur alle drei Reaktoren in Tihange am Netz, sondern auch die vier im AKW Doel. Das hat es in den beiden belgischen Kernkraftwerken schon lange nicht mehr gegeben.

Aber schon im August wird Tihange 1 wieder heruntergefahren. In einer 600 Millionen Euro teuren Revisionsphase soll der Reaktor fit gemacht werden für eine Laufzeitverlängerung, so Electrabel. Bis zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2025 soll der Uraltreaktor dann funktionieren.