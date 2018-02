Das Sicherheitsrisiko durch das Atomkraftwerk Tihange ist höher als bisher bekannt. Das haben Recherchen des WDR -Hörfunks und des ARD -Magazins Monitor ( ARD , Donnerstag, 01.02.2018, 21:45 Uhr) ergeben. Es geht um sogenannte Precursor, also Vorboten, die im schlimmsten Fall zu einer Kernschmelze führen könnten. Acht solcher Vorboten hat es nach einem Bericht der belgischen Atomaufsichtsbehörde FANC demnach zwischen 2013 und 2015 gegeben.

Aachens Oberbürgermeister ist schockiert

Aachens Oberbürgmeister Marcel Philipp

In der Grenzregion sind viele Menschen in Sorge wegen der erhöhten Gefahr. Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp zeigte sich schockiert und überrascht über die neuen Erkenntnisse. Es sei sehr besorgniserregend, dass man so viele Abschaltungen und technische Mängel vorfinde, sagte er dem WDR. Er wolle weiterhin Druck machen..

Scharfe Kritik an Bundesregierung

Grünen-Politiker Oliver Krischer

Der Dürener Grünen-Bundesabgeordnete Oliver Krischer übte scharfe Kritk an der Bundesregierung: Sie habe Kenntnis gehabt von ernsten Zwischenfällen in Tihange und hätte reagieren müssen. Es könne nicht sein, dass wir aus Deutschland das Atommaterial liefern für Reaktoren hinter der Grenze, die die Bevölkerung bedrohen, so Krischer wörtlich.

Auch in Belgien ist die Sorge groß

Oliver Paasch, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien

Der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien, Oliver Paasch, ist in zweifacher Hinsicht besorgt. Das Parlament habe ja schon die sofortige Abschaltung des zweiten Reaktors gefordert, nun komme die Diskussion über Tihange 1 dazu, sagte Oliver Paasch dem WDR. Das trage nicht dazu bei, die Bevölkerung zu beruhigen. Er werde das Gespräch mit dem zuständigen belgischen Innenminister suchen, um die neuen Vorwürfe zu prüfen.