Bei den Atomkraftgegnern steht Macron in der Kritik, weil er " der mit Abstand größte Einzelaktionär der Riss-Reaktoren " Tihange 2 und Doel 3 in Belgien sei. Wer die Bevölkerung für Europa begeistern wolle, dürfe sie nicht durch den fortgesetzten Betrieb extrem störanfälliger Atomreaktoren ständig großen Gefahren aussetzen, so die Atomgegner.

Lautstarke Proteste gegen das nahegelegene AKW

Der französische Staat hält über 20 Prozent Anteile an Engie in Frankreich. Engie-Electrabel ist das belgische Tochterunternehmen des französischen Energiekonzerns. Die als Risse-Reaktoren bekannten Blöcke Tihange 2 und Doel 3 sind in Politik und Bevölkerung seit Jahren umstritten.

Offener Brief der Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg

Auch die Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg hatten in einem offenen Brief an den französischen Präsidenten appelliert, sich für die Stilllegung von Tihange 2 und Doel 3 einzusetzen.