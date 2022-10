Tihange probt den Ernstfall eines atomaren Unfalls

Genau das, was viele Menschen in der Aachener Grenzregion und anderswo seit Jahren befürchten, wird nachgestellt. Fiktive Annahme: Nach einem atomaren Unfall im Kernkraftwerk Tihange ist eine radioaktive Wolke in die Atmosphäre gelangt und bewegt sich in Richtung Südwesten. In Engis bei Lüttich, rund 12 km Luftlinie von Tihange, ist kurzfristig ein Krisenzentrum eingerichtet worden. Sämtliche Behörden wie Atomaufsicht, Technisches Hilfswerk, Polizei und Feuerwerk haben hier Wagen und Zelte aufgestellt.

Gefürchtetes Schreckensszenario

Nach Berechnung der Experten soll man in diesem Bereich relativ sicher sein, sagen die Koordinatoren mit Blick auf ihre Notebooks. Die Wolke zieht in eine andere Richtung, heißt es. Parallel werden Luft- und Strahlenmessungen bei der Übung ausgewertet. Dazu ziehen die Mitarbeiter Schutzanzüge und Atemschutzmasken an. Hubschrauber und Drohnen werden eingesetzt. Mit der Übung will man testen, ob die zuständigen Stellen wie Atomkontrollbehörde, technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Polizei oder die Armee koordiniert arbeiten, Informationen an die richtigen Stellen weitergeben und schnelle Hilfe organisieren.

Umstrittenes Kernkraftwerk

Das Kernkraftwerk Tihange besteht aus drei Blöcken, die zu verschiedenen Zeitpunkten ab 1975 ans Netz gingen. Es steht seit vielen Jahren in der Kritik. Zum einen wegen seines Alters, aber auch wegen technischer Mängel und Pannen. Mit dieser Übung hier in Tihange will man sehen, wie gut im Ernstfall Koordination und Kommunikation wirklich funktionieren. Solche Tests gebe es regelmäßig, allerdings habe es wegen Corona jetzt einige Pausen gegeben, sagt die Atomaufsichtsbehörde.