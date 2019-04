Tiertafel Wuppertal: Zahl der Bedürftigen nimmt zu

Das Futter wird gespendet

Sie sammelt für die Tiertafel mit mobilen Boxen in Supermärkten und Drogerien. Dazu gibt es viele Spenden von Tierfutterläden und Tierschützern. Das Lager ist gut gefüllt. Waren es am Anfang vor zwei Jahren noch 300 Kilo, werden inzwischen 1,3 Tonnen Futterspenden jeden Monat verteilt. Tendenz steigend. Rund 20 Tiertafeln gibt es in Nordrhein-Westfalen.

Zur Tiertafel – ohne Scham

Für Bedürftige oder Ältere sei ein Tier eine gute Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ohne die Tiertafel könnten viele ihre Lieblinge nicht behalten. Auch wenn die Schamgrenze bei manchen hoch ist, sich hier in die Schlange zu stellen: Bei der Wuppertaler Tiertafel muss niemand seine Bedürftigkeit nachweisen.