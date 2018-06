Tote Tiere in der Bonner Rheinaue gefunden

Schlechte Wasserqualität in der Rheinaue?

Die Tiere leiden vermutlich unter Botulismus, einer Vergiftung, die verschiedene Ursachen haben kann. Möglicherweise spielen die vielen Algen in den Seen eine Rolle, die die Wasserqualität verschlechtern. Passanten bemerken, dass die Farbe des Seewassers trüber sei als sonst, und an manchen Bereichen des Sees riecht es faulig.

Die Sorge ist jetzt, dass Keime möglicherweise über Fliegenmaden verbreitet werden und es demnächst noch mehr tote Tiere in der Rheinaue geben könnte.