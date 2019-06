Liveticker: Klimaproteste in Aachen und im Braunkohlerevier

10.51 Uhr: Die Polizei hat sich am Freitagvormittag in Aachen im Vorfeld der "Fridays for Future"-Demonstration in Position gebracht - so wie hier auf dem Bendplatz.

10.16 Uhr: Die ersten Schülerinnen und Schüler, die an der "Fridays for Future"-Demonstration am Freitag (21.06.2019) in Aachen teilnehmen wollen, sind bereits am Donnerstagabend in der Stadt eingetroffen: