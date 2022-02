Live-Ticker: Prozess gegen Thomas Drach am Kölner Landgericht

10.38: Die Verhandlung beginnt

Auch die Richter betreten nun den Saal. Die Hauptverhandlung hat angefangen.

10.30 Uhr: Drach betritt den Verhandlungssaal

Der Angeklagte kommt in den Saal. Er trägt ein dunkles Jackett und eine weiße FFP2-Maske. Er spricht lange mit seinen Verteidigern, Rücken zur Presse. Ein Scherz mit dem Vollzugsbeamten, beide lachen. Auch der 53 Jahre alte niederländische Mitangeklagte betritt den Saal. Die Verteidiger beider Angeklagten besprechen sich. Während Drach und der Mitangeklagte neben ihren Verteidigern Platz nehmen, lichten Pressefotografen und Kamerateams die Szenerie ab. Die Fotografen und Kameraleute müssen den Saal wieder verlassen, sobald die Verhandlung beginnt. Die Stimmung ist angespannt. Auch der Mitangeklagte unterhält sich mit seinen Verteidigern. Er trägt eine schwarze Brille auf der Stirn.

10.04 Uhr: Wenige Zuschauer anwesend

Gerade einmal 15 Menschen verfolgen den Prozess auf den Plätzen für Zuschauer. Wegen der Corona-Vorschriften sind nicht viele Zuschauer zugelassen. Sie werden gerade alle noch einmal durchsucht. Wie die Polizei bestätigt, besteht für Drach Flucht- und Befreiungsgefahr.

9.42 Uhr: Prozessbeginn steht bevor

Auf der rechten Seite des Verhandlungssaals, wo Drach, der Mitangeklagte und die Verteidiger gleich Platz nehmen werden, kündigen bunte Namensschilder die Sitzreihung an. Drach und seine Anwälte sitzen am weitesten entfernt von Publikum und Medienvertretern. Schwer bewaffnete Polizisten und Justizbeamte sichern die Verhandlung. Die Stimmung ist freundlich, aber bestimmt. Auch jeder der Journalisten hat einen fest zugewiesenen Platz. In wenigen Minuten geht der Prozess los.

09.22 Uhr: Verhandlungsbeginn verzögert

Der Verhandlungssaal füllt sich jetzt langsam. Der Beginn verzögert sich allerdings. Denn: Kurz vor dem Saal gibt es nochmal eine intensive Sicherheitskontrolle. Und bis alle Zuschauer, Pressevertreter und Anwälte kontrolliert sind, dauert es.

8.30 Uhr: Wagen-Kolonne statt Helikopter

Dunkle Polizeifahrzeuge am Kölner Landgericht

Dunkle Polizeifahrzeuge sind soeben auf das gesicherte Gelände des Landgerichts eingebogen. Thomas Drach wurde nicht - wie zunächst erwartet - per Hubschrauber, sondern in einer Wagen-Kolonne aus drei Mittelkasse-Limousinen zum Gericht gebracht.

08.15 Uhr: Höchste Sicherheitsstufe im Gericht

Im Foyer des Landgerichts ist das stetige Piepsen der Sicherheitsschleusen zu hören. Hier herrscht heute die höchste Sicherheitsstufe. Ohne intensive Durchsuchung geht es für niemanden in Richtung der Verhandlungssäle.

08.00 Uhr: Journalisten stehen Schlange

Großes Medieninteresse an Drach-Prozess

Die Presse-Akkreditierung für den Prozess hat begonnen. Wer als Reporter die Verhandlung in Saal 112 verfolgen will, braucht Geduld. Es gibt nur wenige Plätze. Weil das Interesse an dem Prozess so groß ist, sind Presse-Räume eingerichtet, in denen Journalisten die Verhandlung über einen Audio-Stream verfolgen können.

07.48 Uhr: Warten auf den Angeklagten

Wie wird Drach zum Landgericht gebracht? Das ist auch weiterhin nicht öffentlich bekannt. Ursprünglich hieß es, er komme mit dem Helikopter. Nun steht im Raum, dass er möglicherweise doch mit einem Auto aus der JVA Ossendorf gebracht werden könnte.

07.44 Uhr: Anspannung spürbar

Draußen laufen überall Fotografen und Kameraleute umher. Die Hektik ist teils groß, weil erwartet wird, dass Drach mit dem Helikopter aus der JVA Ossendorf gebracht wird.

07.40 Uhr: Alles bereitet sich auf den Prozess vor

Vor dem Kölner Landgericht ist es aktuell noch recht ruhig. Nur vereinzelte Polizeiwagen und Beamte in Uniform lassen bisher darauf schließen, dass hier heute ein brisanter Prozess startet. Die Luxemburger Straße ist noch frei, es wird aber im Laufe des Tages mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Im Foyer des Landgerichts sammeln sich unterdessen die ersten Pressevertreter. Etliche Kamerastative warten dort bereits auf ihren Einsatz.