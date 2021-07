Hochwasser im Raum Aachen - der Ticker

Böschung an A544 abgerutscht

Auf der Autobahn 544 kann es in Fahrtrichtung Aachen vermehrt zu Staus kommen. An der Anschlussstelle Würselen ist die Böschung nach den heftigen Regenfällen abgerutscht. Damit die Fahrbahn bei weiterem Regen nicht unterspült wird, starten am Dienstag Sanierungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle. Sie dauern etwa zehn Tage, so die Autobahn GmbH . Solange steht nur eine Fahrbahn Richtung Aachen zur Verfügung.

Notfall-Nummern des Stolberger Jugendamts

Das Jugendheim der Stadt Stolberg hat Notfallnummern für dringende Bedarfe eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Allgemeine Fragen rund um das Jugendamt: 0177 / 9288585

Fragen zur Kinderbetreuung: 0177 / 6118529

Kindeswohlgefährdung, akute Gefährdungssituation, Inobhutnahme (Allgemeiner Sozialer Dienst): 0160 / 90191769

Zusatzschichten bei Müllentsorgern

Die Müllentsorgungsunternehmen in der Region Aachen sind seit dem Wochenende im Dauereinsatz. Die Regioentsorgung hat alleine aus Stolberg mehr als 160 Tonnen Müll abgeholt, der durch das Hochwasser verursacht wurde. Ähnlich sieht es in Eschweiler, Linnich und Jülich aus, bestätigte eine Sprecherin der Regioentsorgung.

Seit dem Morgen reihen sich die Müllfahrzeuge vor der Müllverbrennungsanlage Weisweiler und den Deponien wie Perlen auf einer Ketten auf. Es werde noch Tage dauern, sagt das Entsorgungsunternehmen AWA , ehe alles eingesammelt sei. Mitarbeiter hatten sich am Wochenende zu Zusatzschichten gemeldet.

Um eine schnelle Abfuhr zu garantieren, bitten Kommunen und Entsorger darum, den Müll nach Bauschutt, Elektro- und Sperrmüll zu trennen.

Zahlreiche Land- und Kreisstraßen weiter gesperrt

Wegen der Hochwasserschäden sind zwischen Stolberg und Jülich aktuell mehr als 30 Land- und Kreisstraßen gesperrt. Derzeit verschaffen sich die zuständigen Behörden einen Überblick über den Zustand von Straßen und Brücken. Es wird sorgfältig geprüft, welche Schäden - etwa Risse oder Unterspülungen - es gibt.

In Jülich gucken sich Spezialisten am Montag die Rurbrücke an und entscheiden dann, ob sie wieder freigegeben wird. Andere Brücken wie in Roetgen-Mulartshütte sind komplett zerstört. Ein Wiederaufbau wird Monate dauern.

Straßen NRW und die Kommunen warnen Autofahrer dringend, Straßensperren zu missachten - das passiert wohl immer wieder. Es kann aber lebensgefährlich sein, denn unter der intakten Fahrbahn könnten Hohlräume sein, die einbrechen.

Kommunale Personenauskunftsstelle aktiviert

Die Bezirksregierung hat für die Stadt Aachen angesichts der Überschwemmungen die kommunale Personenauskunftsstelle aktiviert. Seit Montagmorgen können wieder Rückfragen zu vermissten Personen innerhalb der Stadt Aachen über die Rufnummer 0241 / 5100 1001 von Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr gestellt werden.

Aufräumarbeiten in Eupen (B)

Auch in der ostbelgischen Stadt Eupen haben nach dem Hochwasser die Aufräumarbeiten begonnen. Viele Menschen kommen aus anderen Gemeinden, um mitanzupacken, bringen Lebensmittel und Spenden. In Eupen ist ein ganzes Stadtviertel unbewohnbar. In der betroffenen Unterstadt gibt es kein einziges Restaurant mehr, keinen Bäcker, keinen Imbiss, keine Eisdiele. Viele Häuser dürfen solange nicht betreten werden, bis Statiker sie untersucht und freigegeben haben.

Das Hochwasser hat auch das Eupener Kabelwerk schwer beschädigt. Es ist mit 1.150 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region. Wann dort wieder produziert werden kann, ist noch völlig unklar.

Produktion in Stolberger Industrieunternehmen unterbrochen

Das Hochwasser hat die Industrieproduktion in Stolberg hart getroffen. So können Unternehmen wie Leonie, Dalli, Saint Gobain, Aurubis und die Bleihütte nach Auskunft der Stadt wochen-, wenn nicht sogar montelang überhaupt nicht produzieren.

Nach Auskunft von Martin Peters von der IG Metall sind zum Beispiel bei Leonie fast alle Maschinen vom Hochwasser beschädigt worden. In den anderen Unternehmen sieht es ähnlich aus. Auch bei den Dalli-Werken stehen die Bänder still. Nach ersten Schätzungen der Gewerkschaft sind von den Produktionsausfällen mindestens 2.500 Mitarbeiter betroffen. Sie werden wohl in Kurzarbeit geschickt, da ansonsten ihre Löhne nicht mehr gezahlt werden können.

Die Unternehmen liegen entlang der rund zehn Kilometer langen Talachse Stolbergs. Hier wurde die gesamte Infrastruktur von den Wassermassen zerstört.

Weiter kein Normalbetrieb im Braunkohle-Kraftwerk Weisweiler

Der Betrieb des Kraftwerks Weisweiler wird nach Angaben eines RWE-Sprechers wohl erst gegen Ende der Woche wieder normal laufen. Grund ist der Wassereinbruch im angeschlossenen Tagebau Inden nach einem Dammbruch vergangenen Donnerstag. Aktuell wird mit Kohle aus den Vorräten Strom produziert.

RWE beziffert den für das Unternehmen entstandenen Schaden durch das Hochwasser bislang auf rund 50 Millionen Euro.

Aufräumarbeiten beim Sankt Antonius-Hospital Eschweiler

Seit Sonntagvormittag laufen die Aufräumarbeiten im Eschweiler Sankt-Antonius-Hospital. Es war am Donnerstag evakuiert worden. Parterre und alle Kellergeschosse wurden überschwemmt. Allein die Zerstörung zweier Computertomographen im Keller verursachte einen zweistelligen Millionenschaden. Frühestens Mitte der Woche werden Strom und Wasser wieder fließen, so Geschäftsführer Elmar Wagenbach. Wann der Betrieb wieder beginnt, sei unklar. Bund und Land müssten schnell helfen.

